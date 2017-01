Mindre Oskar Sylte hos Rema

Det blir tynnere utvalg av Oskar Sylte-produkt hos Rema 1000, men det er ikke «bestevennavtalen» som gjør det

Molde: Rema 1000 vil fjerne flere av Oskar Syltes produkt fra sine hyller. Kun ananas- og pære-variantene vil fortsatt bli å finne i Rema 1000s hyller på Nordvestlandet. Ifølge regionsjef for Nordre Vestland, Jan Arild Byttingsvik, er det ikke selskapets nye «bestevenn-ordning» som er årsaka til dette.

– Selger for dårlig

– Årsaka er den at etter bruddet med Ringnes har Oskar Sylte ønsket å bli med på vår distribusjons-ordning. Siden de tilsynelatende ikke har råd til å ta på seg disse kostnadene sjøl. Da er det imidlertid noen av produktene som ikke møter våre krav. De selges for lite og er hyllevarmere hos oss. Ananas- og pærebrusen blir imidlertid fortsatt å finne i våre butikker, både i vanlig og light versjon, sier Byttingsvik.

– Vi ønsker selvfølgelig å være med på å løfte fram produktene til lokale produsenter. Vi rydder unna noen av produktene, men gir mer plass til de som faktisk selger.

Ringnes-Solo

Daglig leder Oskar Dag Sylte jr. frykter at Oskar Syltes produkt vil forsvinne helt fra Rema-butikker ellers i landet.

– I noen av butikkene vil vi forsvinne helt, i andre butikker blir utvalget mindre og vi får mindre plass.Vi har blant annet produsert økologisk brus her som selges på Østlandet, det tilbudet forsvinner nok fra Rema-butikkene. Og her har vi produsert Solo til Rema, nå blir det nok Ringnes-Solo og ikke Sylte-Solo i Møre og Romsdal.

– Det er dårlig timing for oss, da vi er i en stor omstillingsprosess ved bedriften. Vi er avhengig av volum økning for å overleve på sikt.

– Uavhengig avgjørelse

Sylte jr. frykter også at bestevenn-avtalen til Rema vil gjøre at Oskar Sylte produktene får dårligere plass i butikkene, men ønsker ikke å kritisere avtalen.

– Det blir litt slik at dersom man er med, er man for. Og står man utenfor er man imot. Det blir feil av meg å kommentere et annet selskaps strategi. Det er klart at dette vil påvirke utvalget til kundene, men vi kan ikke sitte å klage på strategien til et annet selskap. Utvalget i butikkene endrer seg hele tida. Det er noen som blir fornøyd og noen som blir misfornøyd med dette, sånn er det bare, sier han.

– Til slutt er det forbrukerne som avgjør om dette er en god eller dårlig ordning.

Byttingsvik sier at bestevenn-avtalen ikke vil påvirke hvordan Oskar Sylte-produktene blir plassert i hyllene.

– Dette er en avgjørelse som blir tatt uavhengig av om det er en nasjonal eller lokal leverandør. Vi gir størst plass til det produktet som selger mest.