Breivik gjorde nazihilsen

Anders Behring Breivik gjorde igjen nazihilsen da ankesaken om soningsforholdene startet tirsdag.

Breivik henvendte seg til fotografene da han gjorde hilsenen. Iført svart dress og hvit skjorte ankom Breivik rettssaken uten håndjern tirsdag.

Dommer Øystein Hermansen ba Breivik om å ikke gjenta nazihilsenen.

– Det er krenkende atferd overfor rettens verdighet og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, så jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger, sa Hermansen.