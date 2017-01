– Høie tegner et glanset bilde av ventetida

OSLO: I fjor krevde helseministeren at pasienter ikke skal vente mer enn 65 dager på sjukehusbehandling. I år skjerpes kravet til maks 60 dager. – Et glanset bilde, mener Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen.

OSLO: I sin årlige sjukehustale tirsdag varslet helseminister Bent Høie at han vil kreve at sjukehusa korter ned ytterligere på ventetida for pasientene. Mens målet i fjor var maks 65 dagers ventetid for gjennomsnittspasienten, setter helseministeren som krav at ventetida maksimum skal være 60 dager.

- Redusert med 11 dager

- I fjor ble pasientenes gjennomsnittlige ventetid redusert med 11 dager sammenlignet med 2015. Det er all grunn til å si: Tusen takk! Til alle helsearbeiderne som har stått på for å få dette til. I år skal ventetida være under 60 dager, sa Bent Høie til en stor forsamling sjukehusledere, helsepersonell og styremedlemmer i helseforetakene.

For å redusere ventetida mener helseministeren at sjukehusa må bli mer effektive. Sjukehus må lære av hverandre, og det må bli mye mindre variasjon fra sjukehus til sjukehus når det gjelder behandling og hvor lenge pasienten ligger innlagt på sjukehus. Høie understreket også at sjukehusa må ta pasienten med på råd.

- Vi lager pasientens helsevesen, gjentok Høie.

Utålmodig

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, satt på andre benk og fulgte helseministerens tale. Micaelsen deler Bent Høies utålmodighet etter å få kuttet i ventetida for pasientene.

- Unødig venting er en uting i norske sjukehus. Men jeg er redd ventingen ikke løses med å tegne et glanset bilde av situasjonen og senke målet med fem dager. I dag måles ventetida med hvor lenge pasienten har ventet før hun eller han kommer til sjukehusbehandling. Det gir liten trøst for oss pasienter hvis vi kommer raskt til sjukehus, men så opplever at vi settes i en intern kø før behandlingen kommer i gang, sier Torgeir Micaelsen.

Ap-politikeren viser til forskning som har avdekket at pasienter må vente lengre på at behandlingen begynner, enn de 65 dagene som er offisielt registrert som ventetid.

Forbereder seg på endringer

Helseminister Bent Høie sa i sjukehustalen at flere helsearbeidere må forberede seg på endringer; på å jobbe i team og på tvers av fag, på andre steder eller med andre metoder enn de har vært vant til. Dette må til når også helsevesenet skal endre seg, ta i bruk ny teknologi, ny kunnskap og arbeide mer effektivt.

- Ingen sjukehus kan kreve å få holde på sin egen måte å behandle pasienter på. Vi har for stor variasjon fra sjukehus til sjukehus i både behandlingspraksis og effektivitet, sa helseminister Høie.