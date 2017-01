Skulle ta livet av katt, må møte i lagmannsretten

Mannen i 20-åra fra Sandøy ble dømt for brudd på dyrevelferdsloven og forskrift om avliving av hund og katt. Hendelsen fant sted 28. desember 2015. Katten Sillvia ble funnet på Harøy og sendt til Kattens Vern i Molde. Katten hadde tydelige smerter i ene skuldera, og ble sendt til røntgenundersøkelse. Der fant de hele 13 hagleskudd i bakkroppen. Katten var livstruende skadd, og ble avlivet. Det er lokalavisa Nordre som omtaler saken.

Trodde katten var død

Katten hørte egentlig til hos en familie på Harøy. Den hadde vært borte i flere måneder, og oppførte seg rart da den kom hjem igjen. Den spiste lite, urinerte inne og virket å være sjuk. Eieren bestemte da at katten skulle avlives. Eieren tok kontakt med en bekjent som hadde jegerprøve og våpen. Mannen kjørte opp til et myrområde, der avlivinga skulle finne sted. Katten hadde klart å komme seg ut av buret, og hoppa ut av bagasjerommet. Etter hvert roet den seg, og da katten var på en avstand rundt 10-15 meter skøyt mannen. Katten sprang vekk, og mannen fant den igjen. Den beveget seg ikke, og mannen antok at den var død. Men det var den ikke.

Anker saken

I ettertid ble katten funnet gående rundt på Harøya, og fraktet til Kattens Vern, for så å bli avlivet på dyreklinkken. Retten mener at mannen ikke har fulgt forskrifta som sier at avliving må skje med skudd mot dyrets hjerne. Romsdal tingrett kom fram til at katten var i bevegelse, og at skuddet i all hovedsak traff bakre del av kroppen. Mannen ble dømt til 30 dagers fengsel i Romsdal tingrett. Han har anket saken videre til Frostating Lagmannsrett.

Mannens forsvarer, advokat Pål S. Jensen, sier de anker mot bevisvurdering og lovanveldelsen i tingretten. - Vi mener det har vært skutt mot hjernen også. En halgsverm er ikke som ei kule. Han mener at han skøyt mot framparten på dyret, og da også hjernen. VI mener at han kan ha vært uheldig med den haglesvermen. Det traff ikke i så mange vitale deler. Det er alltid litt tilfeldig hvordan en slik halgsverm kan treffe. Det mener vi retten ikke har tatt innover seg, sier han til avisa Nordre.