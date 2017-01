La fram meldinger mellom Cappelen og Jensen

«Narkobaronen» Gjermund Cappelen var i politiets søkelys i 20 år og har omsatt narkotika for over en milliard kroner, mener aktor som la fram en lang rekke samtaler og meldinger mellom Cappelen og polititoppen Eirik Jensen.

Mandag startet maratonrettssaken mot Gjermund Cappelen og korrupsjonstiltalte Eirik Jensen. Et stort presseoppbud hadde møtt fram, og det ble et kjølig møte mellom de to tiltalte. De to tok plass ved hver sin ende av tiltalebenken, og retten ble satt uten at de hadde håndhilst på hverandre.

Som ventet erkjente Jensen ikke straffskyld etter den omfattende tiltalen, mens Cappelen erkjente å ha smuglet over 16 tonn hasj til Norge over en periode på mange år.

Jensen stilte nyklipt, iført brun skinnjakke og hvit skjorte. Rett i ryggen og med klar stemme svarte han «ikke skyldig» på spørsmålene om straffskyld.

Over en milliard

Aktor, statsadvokat Leif Erik Alfheim, anslo i sitt innledningsforedrag at Gjermund Cappelen har solgt narkotika for mellom en og to milliarder kroner.

Politiet har tatt beslag i store summer, men mener det finnes mer penger. Blant annet er det funnet spor av penger i utlandet, men ifølge aktor har det vært vanskelig å nøste i dette.

Det er i tiltalen tatt høyde for å kreve inndragning av 825 millioner kroner fra Cappelen.

– Det er en helt umulig sum for meg å betale tilbake, sa Cappelen selv til pressen i en pause under rettssaken.

Han mener det ikke finnes noe mer penger etter narkotikasalget enn det politiet har beslaglagt.

Tekstmeldinger og kallenavn

Aktor Alfheim gikk også gjennom en lang rekke meldinger og samtaler og møter Cappelen har hatt med Jensen og sine medhjelpere i narkotikanettverket.

Like etter at politiet hadde brutt seg inn i et av Gjermund Cappelens hasjlager og tatt 110 kilo hasj, sendte Cappelen følgende SMS til Eirik Jensen: «Er du i byen i dag? Må ha en prat. Viktig».

Tekstmeldingen er et av bevisene påtalemyndigheten mener belyser forholdet mellom hasjbaronen og ekspolitimannen som er tiltalt for korrupsjon og medvirkning til innførsel av store mengder hasj.

Aktor presenterte også en rekke kallenavn som har vært sentrale i Cappelen-nettverket. Narkotikanettverket opererte med kallenavn som «Øst», «Land Cruiser» og «Sykehuset», opplyste Alfheim.

– Kallenavnene er sentrale for forståelsen av narkotikaregnskapet. De brukes også på telefon. Dette er innarbeidede navn, sier statsadvokaten. Samtidig har påtalemyndigheten ikke greid å identifisere personene bak mange av kallenavnene, erkjenner Alfheim.

Cappelen har vært i politiets søkelys i over 20 år. Tiltalen strekker seg tilbake til 1993.

Rettssaken mot Jensen og Cappelen skal vare i hele fem måneder. Aktors innledningsforedrag ble ferdig mandag. Tirsdag skal Spesialenheten for politisaker holde en innledning, så får forsvarerne ordet. Eirik Jensens forklaring skal etter planen starte onsdag, men det er mulig det blir fremskyndet til tirsdag.