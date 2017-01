Klar for mange måneder i retten

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen om korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Jensen lyttet oppmerksomt da tiltalen ble opplest for ham i Oslo tingrett mandag morgen.

Han ristet litt på hodet før han svarte et klart nei.

Sammen med narkotikatiltalte Gjermund Cappelen møter Jensen i den svært profilerte rettssaken som skal pågå i Oslo tingrett i fem måneder.

Også på neste punkt om å ha mottatt penger fra Cappelen svarte Jensen nei, denne gangen allerede før dommeren var ferdig med å stille spørsmålet.

Jensen svarte også et klart «ikke skyldig» i de andre delene av tiltalen om ulovlig å ha innehatt skytevåpen.

– Men de faktiske opplysningene er riktige, sa han.

Cappelen: - Skyldig!

Gjermund Cappelen erklærte seg skyldig da rettssaken mot ham og eks-politimannen Eirik Jensen startet i Oslo tingrett mandag.

– Skyldig, svarte Cappelen med lav stemme etter at tiltalen ble lest opp for ham av aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Cappelen er tiltalt etter den såkalte proffparagrafen, for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993-94 og 14. november 2013.

Cappelen svarte også «ja, skyldig» på punktet i tiltalen fra Spesialenheten for politisaker om å ha gitt Eirik Jensen penger og andre økonomiske fordeler til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner. (