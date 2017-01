Etterlyser saklighet i kommentarfeltet

Lørdag 7. januar delte Møre og Romsdal unge høgre en video på Facebook. Der forklarte fylkesstyrerepresentant Daniel Falk Øveraas (21) hvorfor de mener Møreaksen er det eneste alternativet for ferjefritt E39 over Romsdalsfjorden. Videoen ble raskt delt i facebookgruppa «Møre uten Møreaksen (Mum.) Der haglet kommentarene fra første stund. Flere kommentarer gikk direkte på Øveraas som person. Nå etterlyser han mer saklighet i debatter på sosiale media.

Aldri opplevd liknende

– Det er helt greit å være uenig med innholdet i videoen, men det handler om måten man uttrykker seg på. Møre og Romsdal Unge Høyre delte videoen på sin facebookside for å informere om vår side av saka. Den ble delt på facebooksiden til Mum, og det kan virke som om det ble gjort kun for å slakte innholdet og etter hvert meg som person, sier han. Øveraas har vært med i Høyre og Unge Høyre i nesten fire år, og sitter som vara til kommunestyret i Vestnes. Han har aldri opplevd noe liknende tidligere. – Vi er fornøyd med å ha skapt engasjement, og vi har aldri opplevd så mye oppmerksomhet rundt innlegg vi har lagt ut. Men det er trist at debatten skal bli ødelagt av folk som ikke klarer å holde seg til sak. Det virker som om de bare må lire av seg. Det er lite konstruktivt, sier han.

Lov til å mene – uansett alder

Enkelte kommentarer bemerket Øveraas sin alder. – Det var flere som skrev at jeg ikke hadde nok livserfaring til å mene noe om saka. Men det er ungdommen som skal leve lengst med vegprosjektet, og vi har vår fulle rett til å mene noe om det. Man må ikke ha passert 50 for å få lov til å engasjere seg, sier han. Øveraas sier at å være politiker ikke handler om alder. – Jeg er over 18 år, jeg har lov til å stemme. Det finnes ingen aldersgrense på det å ha en mening. Likevel kom det flere hersketeknikker som «spirrevipp» og «unge Øveraas.»

Fra jeg var liten, har jeg lært at sjøl om du er uenig med noen, skal du vise folkeskikk, sier han. Øveraas er overrasket over at flere av debattantene i kommentarfeltet er godt voksne med både barn og barnebarn. – Du skulle tro at de hadde mer folkeskikk enn å gå til personangrep på en med-debattant, sier han. Øveraas setter spørsmålstegn ved debattformen, og mener den kan skremme unge politikere fra å fortsette. – Jeg tåler kritikken, og velger å ikke ta det innover meg. Men jeg tror det kan skremme andre unge politikere. Flere skrev blant annet at jeg «drepte» min framtidige karriere ved å dele den videoen. Det synes jeg er på grensa til udemokratisk. Unge politikere som vil engasjere seg og delta i debatter kan ikke bli møtt på den måten, sier han.

- Folk har følelser

- Beklagelig å måtte si "Velkommen i klubben", sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Else-May Botten. Hun kjenner seg igjen i det Øveraas har opplevd. - Det å engasjere seg i samfunnsutvikling kan være en lite takknemlig jobb til tider. Har du et oppslag i avisa, må du i dag regne med at det ikke bare blir saklig diskutert på Facebook, men brukt både for og imot deg. Jeg mener det er mulig å diskutere saker i det åpne rom, uten å gå til personangrep. Jeg skulle ønske vi kunne vise mer respekt overfor de med andre meninger enn oss selv. Framsnakk framfor baksnakk, sier hun.

Botten mener det er lett å være tøff når man gjemmer seg bak en skjerm. - Og mener de som skriver stygt om andre, må utfordres mer og oppfordres til saklighet. Og at dette er et felles ansvar vi har. Kloke hoder uansett alder har forstand til å se at det er mennesker med følelser de angriper. Og man bør tenke seg om både en og to ganger før man trykker på knappen for å legge ut innlegget. Personangrep og usakelige kommentarer kan nok skremme folk fra å engasjere seg. Det er virkelig synd. Debattklimaet er til tider veldig tøft på Facebook, kanskje spesielt i de sene nattetimer.

Respekt

Botten mener folk burde tenke seg om før de skriver kommentarer som sverter andre. - Man skal kunne møte den personen man snakker til. Debatter på sosiale medier generelt kan bli noe følelsesladet, med krasse påstander som kanskje ikke står seg like godt faglig. Jeg håper Øveraas og andre unge fortsetter å engasjere seg og ikke lar seg stoppe av disse kommentarene. Vi trenger engasjement og folk som vil utgjøre en forskjell. Så er det opp til oss alle og bidra til at noen faktisk ønsker og gå den politiske veien. Ulike meninger er politikkens verden, det samme er et bredt engasjement, men jeg håper vi kan ivareta en grunnleggende respekt for hverandre uansett hvor vi står i en sak, sier hun.