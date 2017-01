Populær internasjonal buffé i Vistdal

Lørdag gjentok bygda et vellykket arrangement de hadde for åtte år siden, middagsbuffé med internasjonal vri.

Festen på samfunnshuset var i regi av Vistdal bygdelag med leder Baard Fredvig-Erichsen i spissen, sammen med nye innflyttere.

– Hvorfor et slikt arrangement nå på nyåret?

– For det første er det sosialt at bygdefolket kan kose seg i bygdas storstue, men det aller viktigste er at våre innflyttere har lyst å gi noe tilbake. Da sa vi ja med en gang. Det er viktig å være inkluderende, bli kjent med våre nye innflytteres matretter. Dette passet tydelig for mange, for det kom nitti personer.

– Så det ble ingen sekkepose på menyen i dag.

–Nei, her fikk vi vist våre særegne retter, som mange vistdalinger allerede har stiftet bekjentskap med, men ikke alle, sier Estella Nerland som kom allerede i 1986.

– Dessuten blir vi jo kjent med folket i bygda vi har flyttet til, sier den ferskeste av alle, Yrina Reznichenko fra Ukraina som har hatt sine første fem måneder i bygda.

– Jeg går på norskkurs så nå kan jeg kommunisere gjennom mer enn maten jeg har laget til denne kvelden, sier Yrina.

– Det blir ikke åtte år til neste gang, sier Conny Nerligjerdet som ledet de kokeglade nye vistdalingene.

– Og maten så ut til å smake?

– Definitivt! Her er det ikke mye igjen. De aller fleste gikk mange runder og fikk en smak av alle rettene fra fem nasjoner,sier Conny Nerligjerdet.

– Hva var det som ble servert?

– Fra Tyskland var det gulasj med rødkål og potet og til dessert var det eplesadel. Fra Ukraina var det varenki med potetfyll, løk, sjampinjong og rømme. Fra Thailand vårruller med svinekjøtt og grønnsaker, Brasil creme degalina med kylling og ris med kjøttdeig, og karamellpudding til dessert. Fra Filippinene var det humba som består av svinekjøtt med blant annet risegg og risnudler.

Ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen, både takket og skrøt av tiltaket.

– Det er positivt at bygda tar imot og inkluderer våre nye landsmenn og kvinner. Det skaper trivsel for alle med slike sammenkomster.