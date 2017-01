Politiet stoppet ved 01-tida natt til søndag en mann i 20-åra i 80-sona i Innfjorden.

Politiet mistenker at at mannen kjørte fortere enn beslaggrensa for 80 km/t sone, og beslagla dermed førerkortet, opplyser operasjonssentralen for politiet i Nordmøre og Romsdal på twitter.