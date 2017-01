Aukra-salt vant pris

Det Norske Måltid kårer de beste mat- og drikkeproduktene i Norge, og har som målsetting å vise fram bredden i landets matproduksjon og de unike råvarene som blir produsert.

I helga ble det kåret 13 vinnere i Det Norske Måltid 2016: 12 finalister i oppsatte klasser, og en finalist helt i særklasse.

Juryen for Det norske måltid valgte nemlig å dele ut en spesialpris til et enestående produkt - havsaltet fra Aukra.

Spesialpris for havsalt

Juryens spesialpris:

Vinneren er Havsnø Flaksalt fra North Sea Salt Works AS (Møre og Romsdal)

Juryen uttaler:

"Ikke alle produktene vi får inn til Det Norske Måltid passer som fot i hose i sin kategori. Det kan likevel være snakk om fantastiske produkter som fortjener heder og ære.

Dommerne i de ulike juryene i år ble så begeistret for dette produktet at de valgte å gi det en egen pris, som vi har kalt «Juryens utvalgte». Prisvinneren er et svært delikat produkt, og representerer en tradisjon som ikke har blitt holdt i hevd i Norge i senere tid.

Det er derfor svært gledelig at noen satser på en slik produksjon. Man kan kalle dette produktet både et «helt rent naturprodukt» og et produkt som viser norsk stedlighet på svært konkret vis."

Lokale finalister i matkonkurranse Kan vinne priser under Det Norske Måltid.

Også Myklebust Hvalprodukter AS var med til siste runde i konkurransen , i klassen «Årets sjømat, villfanget», med produktet mørnet biff av hval.

De nådde altså ikke helt opp denne gangen.

Vinnere av Det Norske Måltid 2016:

Juryens spesialpris: Havsnø Flaksalt fra North Sea Salt Works AS (Møre og Romsdal)

Årets det grønne foredlet: Grønvik Eplemost–Summerred, Grønvik Gard (Rogaland)

Årets det grønne naturelle:Rosettkål f Vang Gård (Oppland)

Årets godbit: Bringebærsorbet, Reins Kloster AS(Sør-Trøndelag)

Årets kjøtt foredlet: Villsauskank Frøya, Dalpro Gårdsmat (Sør-Trøndelag)

Årets kjøtt: r Årets ferske sommerlam–grillribbe naturell, Gilde Nortura SA(Oslo)

Årets meieriprodukt, foredlet: Økologisk Cottage Cheese, Rørosmeieriet AS (Sør-Trøndelag)

Årets ost:Lille Aske, Bo Jensen (Rogaland)

Årets sider (ny kategori i 2016): Balholm Handverkcider med humle, Balholm AS (Sogn og Fjordane)

Årets sjømatforedlet: Halvors Boknafisk Loin, Halvors Tradisjonsfisk AS (Troms)

Årets sjømat oppdrett: SALMABRG SalmonBrands AS (Oslo/Hordaland)

Årets sjømatvillfanget: Villkveite filet, Domstein Sjømat AS (Rogaland)

Årets tradisjonsøl:Norsk Høst, Nøgne Ø Det Kompromissløse Bryggeri AS (Aust-Agder)