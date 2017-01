Mary Ann-vorspiel for 400 i Fræna

- Vet du hva? Dette er så positivt at du knapt vil tro det! Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det har kokt her hele dagen. Det er så mange ildsjeler i Fræna og Elnesvågen, se hva de har fått til! Jeg er så imponert. Og dette er selvfølgelig også veldig bra for oss butikkdrivere på Bølgen, sier Torill Hamre, butikksjef med stor F.

Det er Mary Ann sin egen klubb, hjertebarnet Elnesvågen Håndball (EOIL), som arrangerer folkefesten på Bølgen, i de tomme lokalene der det tidligere var Kiwi-butikk. Her har det vært kafe, lotteri og underholdning hele dagen. Den perfekte oppvarming til kveldens direktesending fra Hamar, der Mary Ann Samuelsen Naas er en av fem kandidater til å bli Årets ildsjel i Norge. I Fræna er hun allerede Årets ildsjel for lengst. Det kommer til å bli hundrevis som følger tv-sendingen lørdag kveld. Det er på Bølgen det skjer.

- Det er herlig å se så mange folk her i forkant av kveldens tv-sending. Det har vært folkefest her hele dagen. Og dette har vi fått til på bare fire dager. Tanken var å få ut folket slik at vi kunne samles for å heie på Mary Ann. Det er større enn stort at hun er en av fem superildsjeler i Norge som er nominert til denne gjeve prisen. Det setter Elnesvågen Håndball på kartet. Det finnes ikke en bedre ambassadør for vår klubb enn Mary Ann. Hvis hun skulle vinne så går vi vel bananas alle sammen, ler Marianne Male, nestleder i Elnesvågen Håndball.

Tv-sendingen starter på NRK 1 klokka 1840, og fortsetter klokka 20.