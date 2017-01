Lerøy får bot etter at 25.000 oppdrettslaks døde

Mattilsynet skriver i sitt vedtak at Lerøy Midt ved ikke å slakte ned skadd laks i en merd ved Hitra, tjente anslagsvis seks millioner kroner. Oppdrettsselskapet er ilagt maksimalgebyret Mattilsynet har lov til for overtredelsen, i underkant av 1,4 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

– Selskapet har utsatt fisken for en behandling den ikke tålte, og de har ikke tatt de nødvendige konsekvensene i ettertid når de ser at fisken ikke tåler behandlingen, sier avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Trondheim og Omegn, Ivar Eiken, til NRK.

Lerøy er tidligere blitt anmeldt for lignende forhold, men får gebyr denne gangen.

– Hendelsen er beklagelig og har ført til endringer i bruk av brønnbåter til slik behandling. Lerøy Midt er ikke enig i Mattilsynets vurderinger og rettsanvendelse i denne saken og vil derfor sende inn en anke på vedtaket, opplyser konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafoods, Stig Nilsen.