6.000 bedrifter konkurs

– Oljekrisen gjorde nok at vi hadde ventet en større økning i 2016 enn det vi nå ser med fasiten i hånden, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i analyseselskapet Bisnode til Dagens Næringsliv.

– Det så veldig stygt ut for næringslivet, men heldigvis flatet kurven ut i høst. Store oljeselskaper har skåret kraftig ned, men det har ikke ført til det store konkursraset ennå, sier Ruud.

Ifølge tall fra Brønnøysundregistrene ligger Oslo på konkurstoppen. Økningen var størst i Hordaland, dobbelt så stor som i oljefylket Rogaland. Nordland og Sogn og Fjordane har hatt en nedgang.

Hotell- og restaurantbransjen hadde størst konkursvekst, men flest bedrifter innen bygg og anlegg ble rammet.

– Dette er et paradoks når vi ellers hører at norske hoteller og restauranter har hatt gleden av en svak norsk krone og økt turisme, samt at byggebransjen opplever høye boligpriser og stor etterspørsel i 2016, sier Ruud.