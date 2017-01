Strengere krav til mopedopplæring

Nytt av året er det at trafikkskolene ikke lenger kan tilby mopedkurs som har et fast antall timer. I stedet må ungdommene som ønsker å ta mopedførerkortet gjennom en mer individuell opplæring, mens mopedlærere må ha spesialutdanning for å kunne undervise, opplyser Nord universitet i Stjørdal, ett av to studiesteder i Norge som tilbyr trafikklærerutdanning.

Hvert år får rundt 20.000 ungdommer førerkort for moped eller scooter. Endringene i trafikkopplæringsforskriften vil ikke bare få betydning for hvor lang tid opplæringen tar, men kan også få konsekvenser for lommeboka.

– For enkelte kan førerkortet bli dyrere, for andre billigere enn tidligere, skriver universitetslektor Jan Petter Wigum ved Nord universitet.

Trafikkbildet endrer seg og blir mer krevende, ifølge universitetet. Det gir behov for bedre og mer omfattende opplæring, og særlig vil den nye kjøreopplæringen stille strengere krav til strategiske og taktiske valg fra mopedføreren.