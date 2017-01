- Ikke glem helse i regiondebatten!

I en blogg på Helse Midt-Norges Facebook-side, skriver adm dir Stig A. Slørdahl at det tidvis virker som om helse er glemt i regiondebatten. Han ramser derfor opp en rekke ting som truer dagens helsetilbud i Helse Midt.

Mister 200.000 innbyggere

Direktøren skriver: «Et tankeeksperiment kunne være at regioninndelingen i Midt-Norge gikk ved Romsdalsfjorden. Det ville innebære at nærmere 200 000 innbyggere fra Midt-Norge kunne bli en del av en ny region Vest med utgangspunkt i Sogn og Fjordane og Hordaland fylker.»

Hvis dette skulle skje, mister Helse Midt-Norge et befolkningsgrunnlag på nærmere 200.000 innbyggere.

- Det vil det innebære en betydelig reduksjon i regionens muligheter til å investere i nye bygg og nytt medisinsk utstyr fordi den totale økonomiske kraften i det regionale helseforetaket vil bli nærmere 30 prosent mindre. Det vil også være et betydelig faglig tap å miste ansatte, befolkning og næringsliv fra et av Norges mest innovative distrikter, skriver Stig A. Slørdahl i bloggen.

- Betyr en nedbygging

«For universitetssykehuset St Olavs Hospital vil ikke det bare bety færre pasienter knyttet til universitets- og regionsfunksjoner, men også en reell nedbygging av sykehuset som faglig flaggskip i regionen med færre ressurser både av personell og kapasitet.»

Slørdahl sier at dette ville kunne innebære en lavere internasjonal status for universitetssykehuset som utgangspunkt for utdanning og forskning.

- Trenger en sterk region

– Det skal ikke undervurderes hvordan universitetsfunksjonen og de fleste regionale sentre bidrar til økonomisk og faglig handlingsrom for det mest spesialiserte sykehuset i regionen.

– Derfor er ikke regiondebatten uinteressant ut fra et helseperspektiv og særlig ikke for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Vi trenger en sterk helseregion for å møte de utfordringene vi står overfor og vi trenger en sterk rekrutteringsbase for dyktige medarbeidere, skriver Helse Midt-direktøren.