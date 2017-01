Ber statsråden sikre oppstart for Møreaksen

Styrene i Møreaksen og Hareid Fastlandssamband (Hafast) har sendt et felles brev til Samferdselsdepartementet der de ber statsråden om å sikre oppstart av Møreaksen i 2018 og at man ferdigstiller planleggingen av Hafast slik at man kan starte i 2023.

- Disse to prosjektene vil ha en gjensidig forsterkende effekt på hverandre. Prosjektene vil ha stor regional nytteeffekt og i tillegg bidra til den nasjonale nytteeffekten av fergefri E39, heter det i brevet.

Brevet er undertegnet styreleder Erik Berg i Møreaksen, styreleder Gunvor Ulstein og flere styremedlemmer i hafast, blant andre Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal.

De oppsummerer prosjektene sine slik:

- Møreaksen er klar for oppstart i 2018. Reguleringsplan er vedtatt og prosjektet kan realiseres med bruk av kjent bro- og tunnelteknologi. Møreaksen må derfor sikres oppstart så tidlig som mulig.

Hafast har kommet langt i arbeidet med å utvikle egnet broteknologi og vil ifølge Statens Vegvesen kunne være klar til oppstart i 2023. Hafast må sikres oppstart så snart prosjektet er ferdig planlagt.

Nå ønsker styrene at begge prosjektene blir med i Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029.