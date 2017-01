5.482 stakk av fra norske asylmottak i fjor

Omtrent halvparten av disse har senere kommet tilbake eller er blitt gjort rede for, men ved utgangen av november var fortsatt 2.743 asylsøkere uten kjent oppholdssted, skriver Aftenposten.

Nå vurderes det om bruk av elektronisk kontroll kan være løsningen å bruke på asylsøkere som man frykter vil unndra seg uttransportering. Elektronisk kontroll gjennom fotlenke brukes allerede som et soningsalternativ i Kriminalomsorgen.

– Departementet ønsker se på om det er mulig å benytte elektronisk kontroll som et alternativ til fengsling. Og i tillegg vil vi sjekke om dette også kan benyttes i saker der man ikke fengsler i dag, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet til avisen.

Politidirektoratet er nå bedt om å vurdere hva slags elektronisk kontroll som kan være aktuelt for utlendinger, om det er alternativer til fotlenker, hva slike kontrollverktøy vil koste og om det er behov for regelendringer for ta dem i bruk.