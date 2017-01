Venstre ønsker å beholde Møre og Romsdal

Farstad forteller til Romsdals Budstikke at dersom Møre og Romsdal holder sammen, er det ingen grunn til at fylket ikke skal kunne bestå som i dag. Trolig vil Venstre sentralt gå inn for nettopp dette.

- Vi har en prosess i gang og det er ingenting som tyder på noe annet enn at Venstre går inn for at Møre og Romsdal skal bestå som en region. Samtidig er det ikke gjort noe endelig vedtak, men såpass konkret kan jeg være.

- Dette forutsetter at vi klarer å holde på så og si det samme fylket som vi har i dag. Dersom det blir flere kommuner som ønsker å gå ut av fylket nordover, så kan man komme i en situasjon der fylket rett og slett blir for lite. Dersom mange kommuner ønsker seg ut av fylket kan det bli for lite mennesker som blir boende i fylket, sier Farstad.

Fylkestinget behandlet i desember regiondebatten og det var brei tverrpolitisk enighet om at Møre og Romsdal bestå som i dag. Nordmørslista la fram forslag om å la kommuner få anledning til å melde seg inn i Trøndelag, men forslaget ble nedstemt med 40 mot 7 stemmer.

- Fylket er kraftfullt nok til å klare å stå på egne ben. Samtidig har en ikke flere enn man trenger. Det skal en være klar over. Det er vanskelig å tallfeste, men fylket tåler ikke å miste mange kommuner.