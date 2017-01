Politiet: Ikke noe som tyder på en straffbar handling

Politiet har torsdag ettermiddag sendt ut en pressemelding i forbindelse med etterforskningen etter at 78-årige Anfinn Aarset ble funnet død natt til andre juledag.

Avslutter etterforskningen

Her skriver de at det ikke er noe som tyder på at han ble utsatt for en straffbar handling. De skriver også at de nå er i ferd med å avslutte etterforskningen.

Politiet ønsker tips etter mistenkelig dødsfall 78-åring skal ha blitt funnet død i en kum i Gjemnes.

«Det er intet som tyder på at Aarset har vært utsatt for en straffbar handling. Basert på en grundig og bred etterforskning finner politiet det mest sannsynlig at Aarset døde av naturlige årsaker og at han deretter havnet i vannmasser som til sist førte han i avløpskummen», skriver politifullmektig Suzanne Molund i pressemeldingen.

«Det var tidspunktet for leteaksjonen og opphenting av den avdøde store vannmasser på stedet», skriver politiet.

Bekrefter at 78-åringen ble funnet i en kum Politiet har fortsatt ikke alle svar.

Kripos koblet inn

Ei uke etter dødsfallet ble Kripos koblet inn i etterforskningen.

Avdøde ble obdusert, men den foreløpige obduksjonsrapporten ga ikke politiet nok svar.

– Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport. Til tross for denne kan vi ikke utelukke noe, sa politifullmektig Anders Skorpen-Trøen til Rbnett rett før årsskiftet.

Nå konkluderer altså politiet med at Aarset mest sannsynlig døde en naturlig død.