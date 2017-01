– Romsdalsaksen er som et kinderegg

Tidens Krav gir Romsdalsaksen full støtte i lederartikkelen torsdag. Avisa mener at Romsdalsaksen er et kinderegg for Nordmøres befolkning og næringsliv:

«1. De som skal til Molde, kan reise som i dag.

2. De som skal til Ålesund eller Østlandet kan reise raskere enn i dag og billigere enn med Møreaksen.

3. Det er et betydelig større håp om at det vil være igjen penger til å få realisert Halsafjordforbindelsen, selv om det ikke er utredet en nøyaktig kostnad for Romsdalsaksen ennå.»

Avisa viser til undersøkelsen som Romsdalsaksen presenterte denne uka, og de trekker også fram en poll på Sunnmørspostens nettside der Romsdalsaksen fikk 70 prosent av stemmene.

Tidens Krav mener det er «lov for alle å spørre seg om det prosjektet man en gang fant fornuftig, ikke lenger er det, og i hvert fall ikke like fornuftig som Romsdalsaksen».

– Flere burde spørre seg om et slikt prosjekt (Møreaksen) snarere er egnet til å dele fylket enn å samle det, skriver Tidens Krav og ber om en reell utredning av en kortere, billigere og mer miljøvennlig E39 fra Ålesund til Trondheim. De ønsker at dette skal frigjøre økonomisk rom for å realisere Halsafjordforbindelsen så snart som mulig.