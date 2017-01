Stenger travelt fortau i to år

Fire karer med hjelm på hodet bakser i vintersola med et stort jerngitter de akkurat har fått festet til to sementblokker på bakken.

Gitteret sperrer av vestre utgang fra P-plassen vest for Skippy's på ferjekaia.

Litt nærmere Skippy's står et tilsvarende mannshøyt gitter og stenger av fortauet der.

To av karene er anleggsledere i Arbeidsfellesskapet Kleive / Christie - Aksel Blø og Ole Jørgen Amundsgård.

– Vi sperrer av fordi vi nå begynner med anleggsarbeid som krever fortausplassen, sier Aksel Blø.

Strandgata blir erstatning

Mange benytter dette sørlige fortauet langs Fannestrandvegen, ikke minst en strøm av folk fra Vestnes- eller Sekken-ferja som spaserer fra kaia inn i sentrum.

Fortauet på den andre sida av gata for det avsperrede fortauet, blir ikke stengt. Men deler av den ligner mer på en smal vegskulder enn et fortau. Dermed egner det seg dårlig til å ta unna for gangtrafikken som normalt går på det avstengte fortauet.

– Derfor skal vi merke fra Grandfjæra parkering med pil til Strandgata, som er tenkt brukt i stedet for fortauet vi stenger av nå, sier Blø.

Uavklart for P-plass

Parkeringsplassen vest for Skippy's blir dermed liggende litt inneklemt. Det er foreløpig ikke avklart hva som skjer med den i løpet av anleggsperioden, men karene regner med snarlig avklaring.

Amundsgård opplyser for ordens skyld at fortausstengningen er vedtatt av Molde kommune.