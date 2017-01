Politiet: Ingen skal ha kjørt uansvarlig

Søndag kveld var tre personer involvert i en frontkollisjon på E39 ved Engdalen i Halsa kommune.

En 27 år gammel kvinne fra Stranda døde av skadene. De to mannlige sjåførene, en av dem fra Molde, kom fra ulykken uten alvorlige fysiske skader.

Onsdag skriver Sunnsmørsposten at politiet har avhørt vitner og begge de to sjåførene.

– Det vi har funnet ut så langt er at det ikke er noe som tyder på at det har vært noen uvøren kjøring. Vi har ikke noen grunn til å tro at noen har kjørt på en uansvarlig måte, og farten har vært grei, sier politioverbetjent Anders Magne Ormseth i Nordmøre og Romsdal politidistrikt til avisa.

Politiet kunne samme kveld som ulykka skjedde opplyse om at en av bilene hadde kommet over i motsatt kjørefelt.

– Akkurat hvem som har kommet ut og hvordan de møttes er det for tidlig å si noe om, sier Ormseth til Sunnmørsposten.

Sammen med Statens vegvesens ulykkesgruppe jobber politiet nå med å skaffe seg en full oversikt over hva som skjedde.