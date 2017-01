Nordmenn villige til å betale for NRK

Et flertall av befolkningen synes at det er greit å betale for NRK og ville ha gjort det også om det var valgfritt, ifølge en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Ipsos på vegne av Dagbladet og viser at 64 prosent av befolkningen ville beholdt NRK selv om de kunne sluppet lisensen ved å velge det bort.

Følgende spørsmål ble stilt til respondentene: «Tenk deg at TV-kanalene fra NRK var valgfrie og man kunne velge dem bort og dermed unngå å betale lisensen (kr. 2.835 i 2016). Ville du da beholdt eller valgt bort disse kanalene?»

27 prosent sier at de ville valgt bort kanalene, mens 9 prosent er usikre.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med resultatene.

– NRK står veldig sterkt i befolkningen. Lille julaften er to millioner innom «Kvelden før kvelden» på NRK1, skriver kringkastingssjefen i en epost til avisen.