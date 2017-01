Milliontap på matsvinn

– Sjølv om vi gjer tiltak, så er det alltid ein god del matvarer vi må kaste, seier Terje Bordal ved Rema 1000 på Fuglset i Molde.

Taper ein million i året

Han veit ikkje nøyaktig kor mange tonn det er snakk om for butikken hans, men i kroner utgjer matsvinnet opp mot ein million kroner.

– Vi omset brutto for 150 millionar, og taper ein million kroner for mykje. Vi skulle gjerne vore det forutan, seier Bordal.

Fruktdisken

Han forklarer at frukt og grønt er hovudproblemet, det skal svært lite til før varene vert ukurante.

– Om ein kunde klemmer på ei frukt, får den eit merke – andre kundar vil da ikkje ha den. Banan er også ei kjempeutfordring – mange kundar riv i klasen så det vert liggande igjen einslege bananar, det går i søpla, seier Bordal.

Brød er også ei utfordring, men dette går til dyrefôr og vert i alle fall brukt.

– Kan butikken legge om rutinar og slik unngå matsvinn?

– Vi har jobba mykje med dette siste åra. Men vi er nøydde til å ha rikeleg med varer tilgjengeleg, for ikkje å gå tom, og fordi det skal bogne. Om det ikkje ser tiltalande ut, vil ikkje kunden kjøpe.

Prisar ned

– Når det gjeld ferskvare, så set vi ned prisen til halv pris nokre dagar før utløpsdatoen. Varene er heilt gode, men kundane kjøper dei ikkje. Og når datoen er ute, har vi ikkje lov å selje dei, uansett om kvaliteten er god. Da må vi kaste.

Kritiserer datomerking

Bordal er frustrert over dagens datomerking, og meiner den sterkt medverkar til matkastinga.

– Mange varer har unødig kort frist, som egg og skinke. Eg har konsumert store mengder mat som er utgått på dato, og veit at det går heilt fint. Vi ser også at erfarne og matkunnige kundar ikkje er redde for å kjøpe mat som nærmar seg utløpsdato. Men mange er usikre, og stoler ikkje på eigne sansar.

– Men mattryggleik er vel viktig?

– Ja, men her går det for langt, konsekvensen er at mykje god mat går i søpla. Mange varer kan gjerne doble angitt tid.

– Kan butikken gi bort mat heller enn å kaste?

– Det vert gjort til dømes i Oslo, men forholda er litt annleis der, med større aktørar og meir system. Vi kan gjerne gi bort varer heller enn å kaste, men må da ha ein mottakar som har system for å ta i mot. Det hadde vore topp, vi må jo betale for å bli kvitt varene, seier Bordal.

– Bortskjemde

Norske forbrukarar er nok litt bortskjemde, og stiller også strengare krav enn i Europa. Agurken skal vere heilt bein, alt skal vere flekkfritt, elles går det ikkje ut. Kanskje må vi gå litt i oss sjølve og sjå at dette ikkje er berekraftig i lengda, seier Bordal.

Og legg til at konsekvensen vert dyrare prisar.

Det er også eit problem at det er så mange butikkar i Norge sett i høve til folketalet. Kundane forventar eit stort sortiment og plettfrie varer – samtidig som kundegrunnlaget er for lite til å selje unna alt, seier Bordal.

– Stadig fokus

Distriktssjef i Rema, Jan Arild Byttingsvik, poengterer at kjeda har stort fokus på matsvinn, og stadig jobbar for å kutte matsvinn.

– Vi ser særleg på logistikk og bestillingsrutinar. Mange av våre butikkar har allereie lite svinn på grunn av dette. Men vi held fram, det er vår plikt å vektlegge dette, seier Byttingsvik.