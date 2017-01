– Jeg kan bekrefte at det er glatt

Det har vært travle dager for byens redningsbiler. Føret er til dels meget glatt rundt i byen nå. Som for eksempel i Fannebostadvegen.

Der traff vi på Katrine Sol Dalseng onsdag ettermiddag. Hun satt i sin Honda CR-V og ventet på hjelp fra både sin far og fra NAF-bilen.

– Jeg kan bekrefte at det er speilglatte veger, ler hun galgenhumoristisk.

– Dette får jeg sette på kontoen for liten erfaring med vinterkjøring. Jeg har bare hatt lappen i halvannet år. Jeg var på veg oppover Fannebostadvegen, så det er egentlig ganske utrolig at jeg havnet så gale i grøfta. Jeg må ha trykket inn gassen i stedet for bremsen. Det er heldigvis ingen skade på bilen, her er det bare å vente på tauing, smiler Katrine.

– Det hjelper lite med firehjulstrekk når bilen sitter så fast i grøfta som dette! konstaterer hun.