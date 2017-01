Et vogntog har kjørt av veien på fylkesveg 64 i Torvika i Rauma kommune tirsdag ettermiddag.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt melder klokken 18.00 at vogntoget står utenfor veien, men at det kommer brått på.

De opplyser videre at ingen kom til skade under utforkjøringen, men at det er krevende føreforhold på stedet.