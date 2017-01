Venter 84 cruiseskip

Totalt 84 anløp er anmeldt cruisedestinasjonene Molde, Åndalsnes og Eresfjord i 2017. Av disse forventes 42 anløp til Åndalsnes, 41 anløp til Molde og ett anløp til Eresfjord.

– Til sammenligning hadde vi 85 anløp i fjor. Antall anløp holder seg stabil. Det er et krevende marked, og vi er fornøyd med at vi klarer å holde vår posisjon som en godt besøkt havn. Men vi vil selvsagt fortsette å jobbe for å få enda flere anløp til destinasjonene, sier Jorid Søvik, markedsansvarlig i Molde og Romsdal Havn IKS.

Flere anløp i 2018?

Prognosene for 2018 viser en god vekst i forhold til 2016 og 2017.

Hovedvekten av anløpene kommer i perioden mai til august, men det kommer cruiseskip gjennom hele året. Pr i dag er det kun i april og desember at det ikke er meldt anløp.

– Vi ser at sesongen forlenges og at flere og flere ønsker å oppleve Norge på vinterstid. Dette er positivt for mange av aktørene som tilbyr opplevelser til cruiseturistene, mener Søvik.

Første anløp er Balmoral, som ankommer Storkaia i Molde allerede 31. januar.

Årets travleste dag ser ut til å bli 28. juni. Da ankommer Viking Star Storkaia, Viking Sea Moldegård og Queen Elisabeth Tindekaia. Ellers er det en fin spredning ut over året.

AIDA 16 ganger

Som tidligere år er AIDA en fast gjenganger med totalt 16 anløp. Skipet går først til Åndalsnes og så videre til Molde samme dag.

– Vi tilbyr skipene muligheten til å besøke to havner i løpet av 24 timer, og kun betale en avgift. Mange rederi benytter seg av dette tilbudet. I tillegg til at passasjerene får oppleve to cruisedestinasjoner på en dag, åpner det for muligheten til å gjennomføre overlandsturer for passasjerene som da tar buss fra en destinasjon til den neste.

Her er lista

Dette er en foreløpig liste. Det er fortsatt lenge igjen til selve sommersesongen, og det kan komme endringer gjennom hele året. I tillegg til de som står på lista er det to anløp som fortsatt er konfidensielle.

(leser du lista på mobil, bør du lese i "breddeformat" for å få med hvilken kai skipene kommer til)