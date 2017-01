Unormalt høye temperaturer i desember

Relativt varmest var det i indre strøk av Østlandet, særlig i høyereliggende områder, og på enkelte stasjoner i Nord-Norge. Avviket utgjorde 6-7 grader, heter det på nettsiden.

Måneden er dermed blant de 10 mildeste desember-månedene i en serie som går tilbake til 1900.

Varmest

De varmeste målestasjonene var Ytterøyane fyr i Flora, Sogn og Fjordane som registrerte 7,3 plussgrader (3,6 over normalen). Svinøy fyr i Herøy, Møre og Romsdal med 7,2 plussgrader (3,3 over normalen) og Fedje i Hordaland med 7,1 plussgrader (3,5 over normalen).

Høyeste maksimumstemperatur, 18,1 plussgrader, ble registrert 30. desember på Sunndalsøra i Sunndal, Møre og Romsdal.

Blant de våteste

Også nedbørsmessig skilte fjorårets desember seg ut. Måneden er blant de ti våteste for desember i serien som går tilbake til 1900.

Relativt våtest var det på enkelte stasjoner i Trøndelag og Nord-Norge, med 250-300 prosent av normalen. Flere stasjoner på Østlandet fikk under 25 prosent av den normale månedsnedbøren.

Temperaturen på jorda lå i 2015 1,0 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen i Arktis har vært omtrent det dobbelte. Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).