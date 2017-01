Nytt studietilbod i marin bioprosess

Fagskolestyret i Møre og Romsdal har sagt ja til å starte opp eit Kjemi-prosessteknikk-tilbod ved Fagskolen i Kristiansund med vekt på marin bioprosess. Det skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

Leiar i fagskolestyret Bjarne Elde seier at dette er eit nytt studietilbod som vil styrke Fagskolen i Kristiansund, og gjere studiestaden meir attraktiv.

– Vi er sikre på at dette er eit utdanningstilbod som etter fullført utdanning, gir ei kompetanse som er særs attraktiv både for det regionale og det nasjonale næringsliv, seier Elde i pressemeldinga.

Rektor ved fagskolen Marit Bjerkestrand er glad for at fagskolestyret har sagt ja til å starte opp dette tilbodet, og seier at målet er studiet skal vere søkbart og kome i gong allereie komande skoleår.