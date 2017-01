Den årlige gryteinnsamlingen i Molde samlet nok en gang inn et sekssifret beløp.

Frelsesarmeen fikk inn cirka 425.000 kroner i 2016, mot cirka 523.000 kroner året før.

– Noen givere har vi navn og adresse på, men de fleste vet vi ikke hvem er. Det er viktig for oss å få takket alle som har lagt penger i julegrytene, vippset oss eller satt inn penger på bankkontoen vår. Vi må også takke de som har stått grytevakter på Amfi Roseby og i Storgata. Molde Rotaryklubb ved Ivar A. Thorvik satte opp vaktlista for Storgata, og Jappen Pettersson for Roseby. Grytevakter kun fra egne rekker hadde gitt et mye dårligere resultat, sier administrerende sekretær Arne Brevik til Rbnett.

Snart klart for Julegryta Til helga er Frelsesarmeens Julegryte på plass igjen – se hva pengene går til.

Takker de frivillige

Siden beløpet som er kommet inn går til Varmestua, vil han takke Strandens Catering og Selskapsmat for julemiddagen til brukerne, og Per Inge Gammelsæter for matposene de fikk med seg hjem etterpå.

– Siden vi ikke betaler for dette, vil innsamlet beløp i desember kunne hjelpe flere i 2017, sier Brevik.

Frelsesarmeen Molde vil også takke elever og lærere ved Jendem skole.

– Da vi besøkte skolen før jul fikk vi med oss over 60 julegaver. Disse har vi nå delt ut til familier med barn, i tillegg til at Flyktningtjenesten og Krisesenteret også har fått noen, sier Brevik.

Varmestua-brukerne har fått mat av Per Inge i ti år Frelsearmeen har fått mat av Per Inge i ti år – Det er fint å kunne stoppe opp i en travel hverdag, og føle at jeg sprer litt lys og glede.

Kan hjelpe hele året

Han sier at Frelsesarmeen setter stor pris på alle gavene de mottar.

– Dette gir oss mulighet til å hjelpe mange av de som har det vanskelig på forskjellig vis her i vårt distrikt. Både i forbindelse med jula, men også ellers i året, sier Brevik, og fortsetter:

– Før jul delte vi ut ekstra julemat til både enslige og familier som hadde søkt. Vi fikk inn 22 søknader fra folk som hadde behov for ekstra hjelp denne jula.