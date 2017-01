– Flertall vil ha Romsdalsaksen

Tilhengere og initiativtagere til Romsdalsaksen gjennomførte i forrige uke en spørreundersøkelse om hva folk mener om kryssingen av Romsdalsfjorden. Det var Norstat som gjennomførte målingen, som var finansiert av enkeltpersoner og næringsdrivende.

– Flertall for Romsdalsaksen

Tirsdag ettermiddag ble resultatet av undersøkelsen presentert av Terje Tovan i Molde. Med på telefon var også prosjektleder Roar Teige fra Norstat.

– 43 prosent foretrekker Romsdalsaksen. Møreaksen er foretrukket av 36 prosent, mens 21 prosent har ikke noen mening om saken, fortalte Teige.

Spesielt i Vestnes og Rauma er det stor overvekt av tilhengere av Romsdalsaksen. 67 prosent av respondentene i Rauma vil ha Romsdalsaksen, mens 13 prosent vil ha Møreaksen. I Vestnes er andelen 58 prosent til fordel for Romsdalsaksen mens 30 prosent vil ha Møreaksen.

41 prosent av respondentene i Molde ønsker Romsdalsaksen, mens 39 prosent ønsker Møreaksen.

Skepsis i Midsund

I Midsund er det bare seks prosent som foretrekker Romsdalsaksen.

– Det viser at de setter sin lit til at Møreaksen kan være en løsning for deres behov for fastlandsforbindelse, mener Terje Tovan.

81 prosent av midsundingene vil ha Møreaksen.

Også i Aukra kommune vil de fleste ha denne fjordkryssingen, ifølge undersøkelsen. Her sier 66 prosent ja til Møreaksen, mens 15 prosent vil ha Romsdalsaksen.

Kvinner mest usikre

Mens bare 16 prosent av mennene sier de ikke har en mening sier 27 prosent av kvinnene at de ikke har noen mening om de to alternativene. Begge kjønn velger Romsdalsaksen foran Møreaksen. Menn med 45-39 og kvinner med 40-33.

De yngste vil ha Møreaksen

Aldersgruppa 18-29 år er mest positiv til Møreaksen. Her er 43 prosent for Møreaksen og 35 prosent for Romsdalsaksen. Ellers har Romsdalsaksen flertall i alle aldersgrupper. Størst er oppslutningen for Sekken-alternativet i aldersgruppa 40-49 år.

Behov for avklaring

Undersøkelsen er gjort gjennom telefonintervju til 1.000 personer i samtlige romsdalskommuner med unntak av Sandøy. Intervjuene ble gjort i romjula og ble vektet etter antall innbyggere i hver kommune.

– Debatten de siste månedene har klart vist behovet for en meningsmåling om de to hovedalternativene som har blitt lansert for kryssing av Romsdalsfjorden, uttaler Terje Tovan.

Feilmarginen i undersøkelsen er på 3,2 prosent.

