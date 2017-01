Skal produsere tribune for KBK

Etter to store bestillingene blir Norgestribunen, som produseres i Rauma, en av de mest solgte demonterbare ståltribunene i landet.

700 ståplasser og 268 sitteplasser

Den første bestillingen kom fra Arendal Fotball rett før jul. En times tid seinere kom bestillingen på en tribune til Kristiansund Ballklubb, heter det i en pressemelding.

– Til Kristiansund skal vi levere en kominasjon av cirka 700 ståplasser og 268 sitteplasser på den nordre kortsida. Til Arendal skal vi levere sittetribuner på begge kortsidene, hver med en kapasitet på 812 sitteplasser, sier Svein Frode Heen i SeacaTec på Veblungsnes.

Trengte mer produksjonskapasitet

Det er Sandnes Rør AS i Isfjorden som produserer Norgestribunen for SeacaTec.

– Tribunen til Arendal skal delleveres med første leveranse 24. mars, og komplett leveranse i løpet av juni. Tribunen til Kristiansund skal stå klar til den første heimekampen mot Molde Fotballklubb den 1. april. Med to slike store bestillinger, og en relativ kort leveringstid, måtte vi raskt finne ekstra produksjonskapasitet i tillegg til Sandes Rør AS, sier Heen til Rbnett.

– Kan levere større stadiontribuner

Løsningen lå kun 200 meter unna: Hos ProCut AS, som også holder til i Isfjorden. I pressemeldingen heter det at daglig leder Anders Sæbø tok utfordringen på strak arm, og at bedriften bidrar til at Norgestribunen blir å finne på begge stadionene til rett tid.

– Hovedmarkedet i til Norgestribunen har fram til nå vært små- og mellomstore klubber. Vi ønsker nå å vise at vi også kan levere større stadiontribuner, sier Heen.