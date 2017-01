Det var Anette Helstad (27) fra Stranda som omkom i trafikkulykka i Halsa søndag kveld. Det bekrefter politiet i en pressemelding.

Moldemann skadd i trafikkulykke Kvinne døde av skadene i frontkollisjonen.

To menn, en av dem fra Molde, ble skadd i ulykka der to biler kolliderte på E39 i Engdalen, like ved grensa til Sør-Trøndelag.