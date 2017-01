Nå har de bedt Kripos om hjelp

Kripos bistår nå politiet i Nordmøre og Romsdal med taktisk og teknisk etterforskning i saka hvor en 78 år gammel mann ble funnet død natt til andre juledag?

Spørsmålene er mange og politiet holder foreløpig kortene tett til brystet.

Politiet ønsker tips etter mistenkelig dødsfall 78-åring skal ha blitt funnet død i en kum i Gjemnes.

Bistand fra Kripos

Politifullmektig Anders Skorpøen-Trøen bekrefter imidlertid at de nå har bedt om hjelp fra Oslo.

– Vi har innhentet bistand fra Kripos i etterforskningen. Vi går nå gjennom tilbakemeldinger fra personer som har vært i området hvor han ble funnet den kvelden, sier Skorpøen-Trøen til Rbnett.

Han sier også at identiteten til 87-åringen vil bli bekjentgjort i løpet av dagen.

Funnet i en kum?

Tidens Krav skrev fredag at mannen ble funnet i en kum nær vegen. Dette ønsker ikke politiet å uttale seg om.

– Vi vil foreløpig ikke si noe om hvor vedkommende ble funnet, sier Skorpøen-Trøen.

Det er imidlertid en kjensgjerning at leiteaksjonen etter mannen pågikk i mange timer, med totalt 30 personer involvert, på et lite område, uten at han ble funnet. Først klokka 01.30 natt til andre juledag fant de 78-åringen, opplyste politiet til Rbnett andre juledags morgen.

De sa da at de ikke mistenkte noe kriminelt, men har seinere gått ut og karakterisert dødsfallet som mistenkelig.

– Ingen sammenheng

Fredag, bare fem dager seinere, ble en 40-åring funnet død i nesten samme område. Han hadde gått for å lufte hunden tidligere på dagen, men da han ikke returnerte ble en leiteaksjon satt i gang. Han ble funnet død i ei elv i Torvikbukt. Hunden ble også funnet død.

– Det er ikke noe som tyder på at dette dødsfallet har en sammenheng med den andre, men det vil bli gjort en obduksjon for å få fastslått dødsårsak, sier Skorpøen-Trøen i politiet.

– Vi avventer svar på foreløpig obduksjonsrapport før vi vurderer hva vi gjør videre her. Dette vil vi trolig få tirsdag.