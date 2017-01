Moldemann skadd i trafikkulykke

En moldemann bosatt i Trondheim ble skadd i en trafikkulykke på E39 i Halsa søndag kveld. En kvinne som var passasjer i den ene bilen ble kritisk skadd og sendt til sjukehus med helikopter. Hun døde seinere på kvelden av skadene. Kvinnen var i 20-åra og fra Sunnmøre. Også hun var bosatt i Trondheim.

Begge sjåførene skadd

Ingen av de to mannlige sjåførene som var involvert i ulykka fikk alvorlige fysiske skader. De ble begge sendt til St. Olavs hospital. Adresseavisen skriver at en mann i 30-åra ble lettere skadd og kan trolig utskrives allerede mandag. En mann i 20-åra fikk det som beskrives som moderate skader. Han er til behandling på intensiv avdeling.

- Den ene bilen hadde skader i front, mens den andre bilen hadde skader i siden. Det var i denne bilen den avdøde satt i, forklarer jourhavende jurist Anders Skorpen-Trøen til Adresseavisen.

Kom over i motsatt kjørefelt

Ulykka skjedde litt før klokka 19 i Engdalen - like før fylkesgrensa til Sør-Trøndelag. Politiets operasjonssentral opplyste søndag kveld at en av bilene hadde kommet over i motsatt kjørefelt.

- Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er i gang med å undersøke saka. Vi ønsker ikke å spekulere i noen årsak, sier lensmann Olav Halse i Surnadal/Rindal til Rbnett mandag formiddag.

- Vi har ikke foretatt avhør av sjåførene ennå, og vi avventer også hva ulykkesgruppa kommer fram til, sier Halse.