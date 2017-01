Du må betale mer bompenger

Gjelden i de norske bompengeselskapene er mer enn femdoblet siden 2002. Det betyr at bilistene her i landet må ut med mer penger slår Transportøkonomisk institutt (TØI) fast.

– Gjelden har økt kraftig de siste årene, og det er til sjuende og sist bilistene som må betale, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i TØI til P4.

De fleste veiprosjekter finansieres ved hjelp av bompengeselskap som tar opp store lån. Johansen anslår at gjelden i bompengeselskapene nå er oppe i 50 milliarder kroner. Prognoser i statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober, viser at gjelden er mer enn femdoblet fra 2002 til 2016.

Høy trafikkvekst og lave renter har gjort at høy gjeld har vært håndterbart, men det er en reell risiko for at dette endrer seg, ifølge Johansen.

– Dersom rentene begynner å stige samtidig som trafikkveksten uteblir, vil man fort komme opp i en del vanskelige situasjoner rundt omkring, sier han.