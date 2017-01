Betinget fengsel etter råkjøring

En mann i begynnelsen av 50-åra ble nylig dømt til betinget fengsel for råkjøring i Romsdal tingrett.

Skulle rekke ferge

Det var i sommer at mannen, som er bosatt i Romsdal, kjørte i ei 60-sone helt nord i Sogn og Fjordane med alt for høy fart. Politiet målte farta til 107 kilometer i timen.

Mannen forklarte at han kjørte fort for å rekke ei ferge. Han var ikke klar over hvilken fartssone han befant seg i, sa han.

Betinget dom

Mannen var aleine i bilen da han råkjørte. Bilen var for øvrig en firmabil. Det var god sikt og liten trafikk da fartsovertredelsen skjedde.

Romsdal tingrett konkluderte med å idømme mannen betinget fengsel i 15 dager med en prøvetid på to år, samt 10.000 kroner i bot, subsidiært 20 dagers fengsel.

Han mister også førerretten i 12 måneder.