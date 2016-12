Stiv kuling ved midnatt

Meteorologisk institutt melder om kraftig vind i Møre og Romsdal i kveld og i morgen. Ifølge yr, blir det stiv kuling i Sandøy mot midnatt og i morgen utover dagen, mens det blir liten kuling langs Hustadvika.

Etter midnatt vil det stilne, men vinden er altså meldt å ta seg opp igjen i morgen 1. nyttårsdag og utover det meste av dagen.

Kulingvarselet gjelder for hele kysten fra Måløy via Møre og Romsdal og til Frøya.

Regn og snø i høyden

Yr.no melder også om regnbyger, og snøbyger over 200-500 meter her i fylket. Seint i kveld skal det gå over til sluddbyger og snøbyger.

Med mange uværsdager så langt denne jula, må det vel antas at folk allerede har festet det som skal festes av løse gjenstander rundt hus og heim.