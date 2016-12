Her er årets mest leste saker på Rbnett

Rbnett har aldri hatt flere lesere og leste artikler enn i 2016. Noen saker får bedre trafikk enn de andre, og som vanlig er det lokale saker som når ut til et nasjonalt publikum som topper listene.

1. plass

Øverst troner Eivind Kringstads elleville snømåkevideo fra Fræna. Den ble sett 123.533 ganger på Rbnett, og dette er eneste enkeltsak som har over 100.000 lesere.

Full fres på Youtube! «Skoftenissen» Eivind Kringstad (65) er både oppglødd og litt flau over at den elleville måkevideoen hans har tatt fullstendig av på Youtube.

2. plass

På 2. plass kommer saken som også fikk den heftigste debatten: Saken om da fire politikere forlot salen da kommunestyret skulle synge "Deilig er Jorden" som en avslutning av kommunestyremøtet før jul. Saken ble lest nesten 90.000 ganger.

Artikkelen utløste flere andre saker som også fikk mange lesere:

3. plass

På tredjeplass med 83.185 lesere kom en av våre faste spaltister, psykologispesialist Bård Lyster. I mars skrev han om kjefting på barn - en spalte som skapte stor debatt også langt utover vårt dekningsområde.

PSYKOLOGEN Å kjefte på barn er å utøve vold mot deres selvbilde Den verbale voldstradisjonen holdes fortsatt i hevd i de tusener hjem, barnehager og skoler.

Får ros for kjefting Titusenvis har lest Bård Lysters artikkel om kjefting på barn.

4. plass

På fjerdeplassen er det en gammel kjenning. En artikkel om at politiet advarte mot selgere som ga seg ut for å være døvstumme ble skrevet i 2015. Den har dukket opp i sosiale medier med ujevne mellomrom etterpå, og i 2016 har den hatt 81.162 lesere. Totalt har saken hatt over 332.000 visninger.

– Ring politiet om de kommer på døra Dette skal du gjøre om det kommer omreisende «døvstumme» selgere til deg.

5. plass

Det var dramatisk da flypassasjerer fra Molde til Gdansk ikke fikk forlate flyet før maskerte menn med våpen hadde tatt med seg en av passasjerene etter landing i Polen. En leser tok bilde av opptrinnet, og saken fikk over 74.000 sidevisninger.

6. plass

Ekstremværet Tor slo inn over Romsdal i slutten av januar, og her hadde vi en direktesending med nesten 70.000 visninger. Denne direktesendingen er ikke tilgjengelig lenger, men du finner mer om uværet i denne artikkelen:

«Tor» herjet i Romsdal Orkanen førte til store ødeleggelser, oversvømmelser og ikke minst problemer for trafikken.

7. plass

I mai reagerte mange på Midsund mot noen polske selgere, og det endte med at polakkene ble jaget fra øya - filmet og publisert på Facebook. Politiet reagerte sterkt på denne formen for borgervern og gikk ut og fortalte at de ikke hadde noen indikasjoner på at selgerne hadde gjort noe ulovlig.

Politiet advarer mot Facebook-aksjon Polske selgere jaget fra Midsund. Nå reagerer politiet mot mobben.

Det vakte også oppsikt at ordføreren i Midsund sa at han forstår folks harme i forbindelse med de polske selgerne. Han viste til at det var så vanskelig å få politi til øya.

Vil ikke fordømme sjøltekten Politiet reagerer på at sinte midsundinger har jaget polakker fra øya. Men ordfører Odd Helge Gangstad (Sp) forstår folkets harme.

8. plass:

Mange er opptatt av boligsalg, og vi har en fast side der alle boligsalg oppdateres fortløpende. Denne ble besøkt 60.000 ganger i 2016.

Her er de nyeste boligsalgene Alltid oppdatert: Sjekk hvilke eiendommer som har byttet eier i ditt distrikt.

9. plass

En onsdagsmorgen i februar smalt det under byggearbeid midt i Molde sentrum. Det utløste frykt for eksplosiver og førte til at et stort område ble sperret, og det ble trafikkaos hele dagen. Politiets bombegruppe måtte flys til Molde, og etter over ti timer kunne sperrebåndene endelig fjernes. Saken på Rbnett hadde over 55.000 visninger.

Har opphevet sperringene Bombegruppa fant ikke noe unormalt i bygget i Storgata i Molde.

10. plass

Du bør ikke kalle Kjetil Rekdal en sunnmøring. Det fikk Vår Staude erfare da de begge var deltakere i 4-stjernes middag på TVNorge. Du kan fortsatt se det legendariske innslaget her:

Andre saker

Alvorlige ulykker blir alltid mye lest på Rbnett. Mange vil ha informasjon når ulykkene er ute, og der har vi en viktig funksjon. Ulike ulykker dominerer plassene mellom 11 og 20 - uten at vi skal rippe oopp i noen av dem her.

Hva så med MFK? Totalt sett gjennom året er det nok MFK-saker som har gitt aller flest sidevisninger. Aller mest hadde vi på våre direktesendinger fra kampene. Du tror kanskje det er nabooppgjør, Europa league eller feidene med Rosenborg som drar flest lesere, men slik var det ikke. Flest lesere hadde vi faktisk da Molde røk ut av cupen mot Stjørdals/Blink (25.000 visninger).

Direktesendinger er populære også i andre sammenhenger. Våre sendinger fra sjukehusrettssaka i Steinkjer dro alle mellom 15.000 og 18.000 visninger.

Leserinnlegg får god trafikk på Rbnett under vår nye vignett NordvestDebatt. Aller flest lesere trakk sjåføren Terje Nygård fra Stryn som ble oppsøkt av politi på Hjelset etter at noen hadde tipset dem om vinglete kjøring. Innlegget ble lest nesten 15.000 ganger.