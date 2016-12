Dag (67) ble middagstjest nr. en million

Utvidelsen av Nyhamna landanlegg gir mange arbeidsplasser, ikke minst på anleggshotellet. På det meste har dette spesielle hotellet huset over 1500 personer, forteller Lillian Aashieim i Shell.

- De ansatte har jobbet hele romjula, og under middagen nyttårsaften ble måltid nummer en million i 2016 servert, forteller Aasheim i en pressemelding.

67-åring ble gjest nr 1 million

På nyttårsaften kveld hadde 663 personer tatt inn på anleggshotellet.

- Blant disse ble en tilfeldig gjest trukket ut som gjest nummer 1 million, og fikk litt ekstra oppmerksomhet og en konfekteske under den felles middagen, forteller Aasheim.

Det var en veteran i arbeidslivet, Dag Vognstølen (67) fra IKM Testing, som ble heldig vinner.

- Dette var en morsom overraskelse! Jeg har jobbet i hele dag med kjemisk rensing av rør og oljeflushing, og har gledet meg til en hyggelig nyttårsaften. Nå får kvelden en ekstra artig start. Det er mange forskjellige aktører i arbeidet her, og det gode miljøet på tvers av prosjektet gjør at nyttårsaften her på Nyhamna helt sikkert vil bli trivelig, sier Dag Vognstølen i pressemeldinga.

Berømmer hotellansatte

Britt Johansen er Shells ansvarlige for driften av anleggshotellet:

- Vi synes det er kjekt å gjøre litt stas på våre gjester, og markere slike begivenheter, sier hun, og berømmer de ansatte ved hotellet som gjør en stor innsats for at arbeiderne skal få skikkelig forpleining.

Det er Eurest som driver anlegsshotellet for Shell.

Størst i Norge

Utvidelsen av Nyhamna landanlegg har de siste årene vært fastlands-Norges største industriutbygging, opplyser Shell.

På det meste, i 2014, var over 5.000 mennesker involvert i prosjektet samtidig, fra ni forskjellige steder i verden. Arbeidet som gjenstår, er konsentrert på Nyhamna, opplyser Shell.

Fakta og tall om landanlegget på Nyhamna:

Prosesserer i dag gass fra Ormen Lange-feltet.

Har stor betydning for Norge og Storbritannia, og alle involverte ansatte.

Gassen eksporteres i en 1.200 kilometer lang rørledning til Easington i Storbritannia.

Dekker rundt 20 prosent av det daglige gassbehovet i Storbritannia.

I 2013 fikk Kværner hovedkontrakten for å utvide anlegget, som gjør at Nyhamna blir gassknutepunkt for nye gassfelt via rørledningen Polarled.

Utvidelsen består i å øke kapasiteten på anlegget for eksport, samt nye kompressorer som skal sørge for økt utvinning fra Ormen Lange.

Utvidelsen pågår mens det eksisterende anlegget fortsetter sin gasseksport. Det setter store krav til kunnskap og nøyaktighet hos involverte fagfolk.

I tilknytning til anlegget har Shell bygd et eget HMS opplæringssenter, hvor over 7.150 personer har vært gjennom obligatorisk innledende dagskurs.

Senteret drives av det lokale selskapet Front Safety.

På anleggets hotell har det på det meste bodd 1.580 personer samtidig.

Siden prosjektet startet i 2013 er det servert over 2,5 millioner måltider i de to kantinene.

Nærmere 60 nasjonaliteter har vært involvert i de ulike delene av arbeidet.

Kværners ansatte fra Stord, Verdal og Oslo utgjør en av de store gruppene.

Widerøe har utført over 600 charterflygninger mellom Stord og Molde med arbeidere.