- Alt tyder på at det var en ulykke

Mannen som ble funnet død etter en leiteaksjon i Torvikbukt fredag kveld, var etter alt å dømme utsatt for en ulykke. Han ble funnet i elva etter at han ikke kom heim etter en luftetur med hunden på ettermiddagen.

- Ingenting tyder på at han er utsatt for noe kriminelt. Det ser ut til at mannen har vært utsatt for et uhell eller ulykke og havnet i elva, får Rbnett opplyst ved poilitiets operasjonssentral.

Politiet vil nå undersøke dødsfallet nærmere.

Det var klokk 14.30 fredag at Nordmøre og Romsdal politidistrikt fikk melding om at en mann i begynnelsen av 40-åra var savnet.

Skulle lufte hunden

Mannen hadde dratt ut på tur i Torvikbukt, og ble borte lenger enn avtalt. Han hadde med seg en hvit og brun vorstehhund (tysk fuglehund), og en sparkesykkel.

Det ble satt i gang en leteaksjon i området Sæterlia, hvor både politiet, politihunder, Norske Redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp Nesset og Sea King Ørlandet deltok.

Funnet død

Klokken 19.00 sa operasjonsleder Kjell Biesmanns til Rbnett at en mann har blitt funnet omkommet.

– Det jobbes med å identifisere vedkommende, og få ham ut fra stedet, sier han.

Biesmanns sier videre at den omkomne ble funnet i samme søkeområde som mannen i begynnelsen av 40-åra ble meldt savnet fra.

To dødsfall

Dette er den andre leteaksjonen i Gjemnes den siste uka.

Søndag ble en 78 år gammel mann meldt savnet av familien. Mannen skulle gå en kort strekning mellom to hus, men kom aldri fram.

Politiet ble varslet klokken 20.30 samme kveld. Klokken 01.30 natt til mandag ble mannen funnet omkommet.

Operasjonsleder Styrkar Gagnat sa til Rbnett at de ikke hadde informasjon som tilsa at han har blitt utsatt for noe kriminelt.

78-åringen i Gjemnes er funnet død Politiet mistenker ikke noe kriminelt.

Fredag sendte imidlertid politiet ut en pressemelding der de omtaler dødsfallet som mistenkelig:

– Omstendighetene rundt dødsfallet er uavklarte. Derfor kan vi ikke utelukke noe. Vi etterforsker saken som mistenkelig, og vil derfor snakke med folk som var i bevegelse i dette området i den perioden mannen forsvant, sier politifullmektig Anders Skorpen-Trøen til Rbnett.