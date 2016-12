Steinras over E136 i Innfjorden

Fredag formiddag gikk et jord- og steinras over vegen på E136 i Innfjorden i Rauma, like ved Grande trevare på Skjelbostad.

Vegvesenet opplyser til Rbnett at raset dekket ett kjørefelt, slik at det har vært og er mulig å passere.

Vegvesenet vet ikke noe nærmere om hvor store rasmassene er, og dermed hvor lang tid det vil ta å rydde vegbanen.

Rbnett fikk kl. 14 opplyst fra Innfjorden at maskinene fortsatt jobber med opprydding på stedet.

Vegvesenet fikk melding om raset kl. 11.22.

HAR DU BILDER AV RASET? Tips oss på epost tips@rbnett.no eller send SMS til 2399 med kodeord RB TIPS.