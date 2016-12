Reagerer kraftig på Sandøy-ordførerens utspill

Etter en konflikt i Sandøy, gikk rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik av. Sluttavtalen var ment til å holdes hemmelig, men lokalavisen Nordre fikk til slutt innsyn.

Avisa spurte om ordfører Oddvar Myklebust (Ap) var klar over at det er brudd på norsk lov å hemmeligholde avtalen.

– Det driter jeg i. Vi skal ta vare på arbeidsgiverne. Hva avisen mener, er meg klinkende likegyldig, sa han til Nordre.

– Norges lover da?, spurte journalisten videre.

– De er til for å brytes når de kan brytes. Når det er til et godt formål, bryter de dem alle sammen, både statsminister, Stortinget og regjeringen. Det er noe som heter nødverge i noen få sekund, svarte Myklebust.

Har et ansvar

Uttalelsen har fått flere til å reagere, blant annet stortingsrepresentant Helge Orten (H).

I et Facebook-innlegg anbefaler han ordføreren å revurdere sine holdninger til Norges lover.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere den konkrete saken det vises til i Sandøy kommune, men reagerer på Myklebusts holdning til norsk lov. Som representant for Norges lovgivende forsamling, mener jeg det er helt uakseptabelt for en ordfører å uttale at norsk lov er til for å brytes. Som kommunens fremste folkevalgte har han et særlig ansvar for å gå foran med et godt eksempel, og være påpasselig med at både han selv og kommunen opptrer i tråd med norsk lov. Jeg har forståelse for at folk kan gjøre feil og at det må være rom for å rette opp det, men det er holdningene og mangel på respekt for Norges lover som er problemet i dette tilfellet. Respekt for lover og regler er et grunnleggende element i et velfungerende demokrati. Det burde en ordfører vite og praktisere, sier Orten til Romsdals Budstikke.

Han håper det ikke er flere ordførere som tenker det samme som Myklebust.

– Jeg opplever dette som et enkelttilfelle. Men jeg synes det er grunn til å påpeke problemene med slike uttalelser fra sentrale folkevalgte. Dette er ikke holdninger jeg kjenner meg igjen i eller opplever i møte med sentrale folkevalgte landet rundt. Tvert i mot så er min oppfatning at de aller fleste gjør sitt ytterste for å opptre korrekt og i tråd med norsk lov, sier Orten.

– Kan skape politikerforakt

Han sier videre at som folkevalgte representerer de innbyggerne og forvalter fellesskapets ressurser.

– Da er åpenhet og innsyn avgjørende for at folk skal ha tillit til den jobben vi som folkevalgte skal gjøre på vegne av alle. Både respekt for lovene og åpenhet er grunnleggende verdier i et demokrati, sier Orten.

– Kan en slik uttalelse skape politikerforakt?

– Ja, dessverre. Problemet i denne saken er ordførerens manglende respekt for Norges lover. Det er ikke greit for en ordfører å uttale at norsk lov er til for å brytes. Jeg forventer mer av en av våre fremste folkevalgte, sier han.