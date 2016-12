Politiet ønsker tips etter mistenkelig dødsfall

Politiet går nå ut og vil ha kontakt med folk som befant seg mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt 1. juledag mellom klokka 18.30 og 19.30. Han ble funnet død klokka 01.30.

78-åringen i Gjemnes er funnet død Politiet mistenker ikke noe kriminelt.

En 78 år gammel mann ble funnet død kort tid etter at han ble meldt savnet. Mannen var hjemmehørende på Østlandet og var på besøk hos familie i Gjemnes. Rundt 30 personer deltok i leiteaksjonen. Mannskap både fra politi, brannvesenet i Gjemnes, frivillige, fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder var med.

Politiet sa raskt at de ikke mistenker at mannen hadde vært utsatt for noe kriminelt. Han ble funnet utenfor vegen, og det ble sagt at han ikke hadde synlige skader.

Nå har politiet sendt ut pressemelding der de omtaler dødsfallet som mistenkelig.

- Omstendighetene rundt dødsfallet er uavklarte. Derfor kan vi ikke utelukke noe. Vi etterforsker saka som mistenkelig og vil derfor snakke med folk som var i bevegelse i dette området i den perioden mannen forsvant, sier politifullmektig Anders Skorpen-Trøen til Rbnett.

– Er mannen obdusert?

- Ja, vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport. Til tross for denne kan vi ikke utelukke noe. Utover dette kan jeg ikke kommentere innholdet i rapporten.

– Har dere noen teorier om hva som kan ha skjedd?

– Nei, vi har ingen teorier. Vi holder alle muligheter åpne.

Skorpen-Trøen sier at det er viktig at alle som bevegde seg i dette området melder seg til politiet - uavhengig om de har sett noe eller ikke. 78-åringen hadde på seg refleksvest da han skulle gå noen hundre meter fra et hus til et annet.

Navnet på 78-åringen er ikke offentliggjort.

Saka oppdateres.