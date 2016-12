Mot, vilje og åpenhet

Det er en rørt og glad prisvinner som sammen med familien tar imot oss i det julepynta huset på Geilo. Det har gått en liten måned siden historien til Bjørn Åge Misund ble fortalt til Romsdals Budstikkes lesere. Fra spisestuebordet kan familien se alpinbakkene med stor aktivitet. Der har Bjørn Åge tilbrakt utallige timer sammen med barna Sebastian (10) og Ine Marie (14) som begge er aktive i vinteridrett. Denne jula har vært spesiell. Bjørn Åge har fått ny motorisert rullestol. Kort tid etter nyttår skal han operere inn respirator ved sjukehuset i Buskerud. Samtidig har oppslaget i Romsdals Budstikke medført en strøm av støtteerklæringer og hilsener til familien, direkte og gjennom sosiale medier.

Hedersprisen «Årets romsdaling» blir delt ut for 19. gang. Blant de tidligere prisvinnerne finnes politikere, idrettsutøvere, næringslivsfolk og andre som har gjort en innsats som har blitt lagt merke til. Bjørn Åge Misund har gjennom sin historie bidratt til åpenhet og mer kunnskap om ALS. Det er litt over to år siden Bjørn Åge Misund merket at kroppen ikke fungerte. Han ble fort sliten. I februar i år fikk han bekreftelsen. Han har ALS, samme sjukdom som sin far og mormor. For den aktive familien i Geilo betyr dette store endringer. Nå forbereder de seg til tida etter operasjonen. Da vil de ikke lenger være aleine i familieheimen. Bjørn Åge skal ha hjelp tilgjengelig gjennom hele døgnet. Kommunen er i ferd med å sette opp et eget vaktlag som skal bistå Bjørn Åge i det daglige.

Mennesker reagerer forskjellig i en slik situasjon. Bjørn Åge er kjent ansikt for mange på Geilo. Han og familien valgte å være åpne med omgivelsene. Først fortalte han det til sine venner gjennom sosiale medier. Da Romsdals Budstikkes journalist tok kontakt i november og spurte om å få lage reportasje måtte han tenke seg om en ekstra runde. Han rådførte seg med broren Per Magne som for noen år siden snakket om sin kamp mot kreftsjukdommen. Bjørn Åge og familien valgte å stille opp til intervju. Reportasjen skapte stort engasjement og positiv oppmerksomhet. I ettertid tror Bjørn Åge at det har vært til hjelp og motivasjon både for han sjøl, samboeren og barna. I tillegg er han glad for at han har kunnet bidra til at sjukdommen har blitt mer kjent. Han er svært opptatt av at det skal forskes mer på ALS.

Da vi var samlet i stua på Geilo for blomsteroverrekkelse tok familien bilder. Bjørn Åge sier at prisen gir ekstra motivasjon nå som han går inn i en tøff tid. Gjennom besøket utstråler han sterk vilje og en tydelig omtanke. Han innrømmer at han også er bekymret, men mest ser han fram til operasjonen. I løpet av 2016 var det flere saker som viste viktigheten av åpenhet i samfunnet. Historien om Bjørn Åge og familien viser også hvordan sosiale medier kan fungere. De mange støtteerklæringene har varmet. Flere har tatt kontakt og fortalt om sine opplevelser med ALS, og familien føler at deres historie er kjent for omgivelsene. Det gjør det på sitt vis lettere i hverdagen. Bjørn Åge Midsund er en svært verdig vinner av «Årets romsdaling».