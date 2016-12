Istad Kraft advarer mot strømselgere

I det siste har Istad Kraft AS fått tilbakemeldinger om at strømselgere har oppsøkt folk her i regionen, både per telefon og ved besøk.

Selgerne gir uttrykk for at de har et samarbeid med Istad Kraft - noe som ikke stemmer.

Nå advarer kraftselskapet mot de oppsøkende strømselgere.

– Det er kundene selv som har gjort oss oppmerksom på dette. Det er ikke et høyt antall som har blitt oppsøkt, men vi ser at det er en liten tendens, sier daglig leder Rune Humlung til Rbnett.

– Ny måte å kapre kunder på

Ifølge Humlung skal selgerne være fra Hafslund Strøm, Oslo Kraft og Akraft.

– Å påberope seg et samarbeid er en ny måte å kapre kunder på. Markedet er nå engang slik. Det er fritt frem for kundene å velge leverandør, men vi samarbeider i hvert fall ikke med noen andre kraftselskaper, sier Humlung.

Stoler på kundene

Rauma Energi AS har blitt utsatt for tilsvarende salgsforsøk tre ganger bare i år. Hos Istad Kraft begynte det for noen måneder siden.

– Hvilke konsekvenser kan dette få dersom det fortsetter?

– Vi stoler på at kundene våre forstår at dette ikke stemmer. Det er også viktig at vi opplyser om dette, slik at flest mulig blir oppmerksom på at samarbeidet selgerne viser til ikke finnes, sier Humlung.

Strøm og nettleie på én faktura

Kommunikasjonssjef Julie T. Hæhre i Hafslund Strøm sier at saken er ukjent for dem, og at de ikke har mottatt kundehenvendelser om dette.

– Hafslund Strøm har ingen dørsalgsvirksomhet i Møre og Romsdal, men noen kunder kan ha opplevd å bli oppringt med tilbud om en strømavtale. Vi har ikke et samarbeid med Istad Kraft, men er i likhet med flere kraftleverandører i ferd med å rulle ut samarbeid med flere nettleverandører, hvor vi kan tilby både strøm og nettleie på én faktura. Dette i henhold til ordningen med gjennomfakturering som er bestemt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), sier hun.

Skal gjennomgå kommunikasjonen

Hæhre beklager hvis det har blitt gitt inntrykk av at det foreligger en slik avtale med Istad Kraft per dags dato.

– Vi kommer derfor til å gjennomgå kommunikasjonen som er gjort mot kunder i dette nettområdet, og rette opp dersom informasjonen har vært misvisende eller feil. Vi lever av å ha et godt forhold til kundene våre, og alle skal kunne stole på at Hafslund Strøm opptrer redelig, sier hun.

– Tar dette veldig seriøst

Salgssjef Steffen Aas i Oslo Kraft sier at de har mange eksterne salgskanaler på TM, og at han ikke kjenner til dette.

– Vi tar dette veldig seriøst. Dersom det viser seg å være oss, skal jeg ta tak i det umiddelbart. Jeg har allerede tatt dette opp med alle våre samarbeidspartnere på salg, sier han.

Svært uheldig

Daglig leder Ørjan Bøyum i Akraft kjenner heller ikke til den konkrete saken.

– På generelt grunnlag kan jeg si at slike situasjoner er svært uheldig, og noe vi tar veldig seriøst. Jeg føler vi har god dialog med de ulike lokale leverandørene i landet. Der vi mottar denne type henvendelse tar vi dette opp med våre samarbeidspartnere fortløpende for å rydde opp i linjene, sier han.

– Heldigvis er det sjeldent vi har hatt slike saker, men med nysalg via telefon og dør oppstår det av og til misforståelser som må ryddes opp i, fortsetter han.