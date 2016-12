Tente på i boligblokk

Rett før midnatt onsdag fikk politiet melding om brann i en bygård med mange leiligheter i Kristiansund. Nødetatene rykket ut til stedet, der det viste seg at en beboer hadde greid å slukke på egen hånd.

- Det var noen som hadde tent på papirer i oppgangen. Han som oppdaget branntilløpet, utløste alarmen. Han hadde pustet inn litt røyk, men ønsket ikke noen legebehandling, sier operasjonsleder Jan Helge Kjøl til Rbnett.

Saka utløser etterforskning fra politiets side.

– Her kunne man lett sett for seg alvorlige følger. Dette var en bygning med mange leiligheter, men heldigvis et murhus, sier Kjøl.

Han har ingen informasjon om bakgrunnen for at noen har tent på i blokka.

Politiet fikk melding om hendelsen kl. 23.56 onsdag.