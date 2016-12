Tenåring mistenkt for fyllekjøring

Natt til torsdag fikk politiet en bekymringsmelding fra Fræna om mulig promillekjøring.

- Et vitne i Fræna reagerte på at en person satte seg bak rattet etter å ha drukket. Politiet stilte seg opp like utenfor Molde sentrum og stanset vedkommende da han kom dit, opplyser operasjonsleder Jan Helge Kjøl.

Føreren var en ung mann i slutten av tenåra, bosatt i Molde.

Politiet fikk melding om hendelsen kl. 01.21 natt til torsdag.