Satt i bil som tok fyr

Torsdag midt på dagen fikk politiet melding om en bilbrann øst i Molde sentrum. Politi og brannvesen rykket ut, og brannvesenet meldte raskt at det ikke var fare for spredning, og at brannen ble slukket.

Satt i bilen

En mann i 20-åra satt i bilen da den tok fyr, men kom seg ut for egen hjelp, sier operasjonsleder Styrkar Gagnat til Rbnett.

– Ingen ble skadd, det var kun skade på bil, sier Gagnat, som ikke kan si noe om årsaken til at bilen tok fyr.

– Det gjenstår noen undersøkelser av teknsik art for å finne årsaken, sier han.

Føreren var ikke lokal, men på besøk i området.