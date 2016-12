Narkooppgjør på Moldetorget

En mann i slutten av 40-åra ble rett før jul dømt til samfunnsstraff etter et narkorelatert overfall på Moldetorget i sommer.

Mannen, som har vært rusmisbruker i 20 år, går på metadon. Da han gikk tom for tabletter i mai, avtalte han å kjøpe tabletter av fornærmede, som han har kjent i flere år. Han betalte, men fikk ikke tablettene som avtalt.

Gikk til angrep

Da mannen noen dager seinere oppdaget fornærmede på veg inn i Moldetorget, slo han ham i ansiktet. Fornærmede gikk videre inn i kjøpesenteret, men ble da revet over ende og sparket.

Fornærmede måtte til legevakta og stripse et kutt i ansiktet etter episoden.

Langt rulleblad

Tiltalte er domfelt hele 17 ganger tidligere, i hovedsak for vinningsforbrytelser, overtredelser av narkotikalovgivningen og vegtrafikkloven.

Den siste dommen ligger imidlertid noen år tilbake i tid, og retten mente dermed han i stor grad hadde klart å endre oppførselen i positiv retning de siste åra.

Samfunnsstraff

Romsdal tingrett kom, under tvil, til at straffen denne gangen skulle utmåles som samfunnsstraff. Årsaka er at mannen er i en innledende behandlingsfase for å komme seg ut av rusmisbruket.

Samfunnsstraffen ble satt til 116 timer gjennomført i løpet av 120 dager – subsidiært fengselsstraff i 60 dager. Han må også betale kostnadene fornærmede hadde i forbindelse med behandlinga etter skaden han ble påført.